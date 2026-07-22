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Армия

В Невинномысске выросло число пострадавших в результате налета БПЛА

Владимиров: пять жителей Невинномысска обратились за медпомощью после атаки БПЛА
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на складской комплекс в Невинномысске увеличилось до пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Всего к медикам обратились пять человек, помощь всем оказана амбулаторно», — говорится в заявлении.

Глава региона подчеркнул, что госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

БПЛА атаковали Невинномысск рано утром 22 июля. По словам Владимирова, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине населенного пункта загорелся складской комплекс. Изначально сообщалось о двух пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, включая огнеборцев.

21 июля украинский дрон ударил по жилому району в городе Токмаке в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, были повреждены два пятиэтажных дома и несколько автомобилей. Более того, пострадала пенсионерка 1939 года рождения, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок.

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