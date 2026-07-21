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Армия

В Белгородской области сообщили о пострадавших при атаках украинских БПЛА

В Шебекино мужчину не спасли после атаки украинского БПЛА на автомобиль
Dmytro Smolienko/Reuters

Один человек не выжил и два получили ранения в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По данным властей, один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ударил по автомобилю в городе Шебекино. Находившийся в машине мужчина получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

«Машина загорелась — сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Также поврежден еще один автомобиль», — говорится в заявлении.

Еще один мужчина пострадал в хуторе Красноорловский, где дрон взорвался во дворе частного жилого дома. Местного жителя доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения.

В селе Дорогощь также пострадал мужчина. Он получил множественные осколочные ранения ног, в медицинское учреждение гражданина доставили бойцы «БАРС-Белгород».

Кроме того, прилеты БПЛА были зафиксированы в селе Графовка и поселках Октябрьский, Красная Яруга, Отрадовский. Там были повреждены многоквартирный дом, три автомобиля, одна «Газель» и линия электропередачи.

21 июля украинский беспилотник залетел в окно жилого дома в населенном пункте Сватово в Луганской народной республике. В результате атаки пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Один из детей был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Донецке три дома оказались разрушены из-за ударов украинских дронов.

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