Родившаяся до ВОВ женщина пострадала при атаке беспилотника на Токмак

Балицкий: пенсионерка пострадала при атаке ВСУ на жилой район в Токмаке

Пенсионерка, родившаяся еще до Великой Отечественной войны (ВОВ), получила ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому району в Токмаке. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он рассказал, что в городе были повреждены балконы двух пятиэтажных домов. Также урон получили автомобили, стоявшие во дворе.

«Пострадала женщина 1939 года рождения, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава региона.

20 июля военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно ударили по зданию школы в Приазовском муниципальном округе Запорожской области. Атаке подверглось образовательное учреждение, расположенное в поселке городского типа Приазовское. По словам Балицкого, никто из людей не пострадал. Однако школьные автобусы, прилегающая территория и само здание получили повреждения. Кроме того, осколками задело близстоящие жилые дома. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб и администрации округа, которые должны были оценить причиненный ущерб.

Ранее две женщины пострадали при ударе украинского БПЛА по жилому дому в Запорожской области.