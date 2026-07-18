Стало известно количество сбитых дронов над Москвой

«Осторожно, Москва»: на подлете к Москве уничтожили 65 беспилотников

За ночь и утро 18 июля на подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 65 украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Около часа назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс» о ликвидации одного дрона на подлете к столице.

В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что на территории Московской области вновь объявлена беспилотная опасность. До этого предупреждение действовало с 1:04 до 7:07 мск.

В ведомстве попросили граждан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам или же пройти в укрытие, например, в подземном переходе или паркинге.

Также в РСЧС предупредили, что в регионе возможны перебои мобильного интернета.

Кроме того, в службе напомнили, что запрещено снимать на камеру беспилотники или работу средств ПВО. При обнаружении частей дрон необходимо завонить на номер «112».

Ранее в Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА.