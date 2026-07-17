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Армия

Врио губернатора Белгородской области сообщил о пострадавших при атаках ВСУ

Шуваев: жительницу Белгородской области не спасли после атаки украинских войск
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Один человек получил несовместимые с жизнью ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, украинские военные в течение суток 96 раз нанесли удары по Белгородской области. В воздушном пространстве региона сбили 153 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Более того, ВСУ пять раз обстреляли российский субъект с помощью артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Также были зафиксированы четыре сброса взрывных устройств с дронов.

Шуваев отметил, что атакам подверглись Белгород и 15 округов. Среди них — Губкинский, Шебекинский, Новооскольский, Ровеньский, Борисовский, Прохоровский, Корочанский, Грайворонский, Валуйский, Старооскольский, Ивнянский, Ракитянский, Краснояружский, Волоконовский и Белгородский.

В Краснояружском округе пострадала женщина, ее спасти не удалось.

«Выражаю искренние соболезнования ее семье, родным и близким», — написал врио губернатора.

Он добавил, что ранения получили еще пять человек. В их числе жители Краснояружского, Валуйского и Шебекинского округов. Как рассказал Шуваев, двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее в Ярославской области после атаки украинского БПЛА не спасли мужчину.

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