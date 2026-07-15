Российские военные обнаружили в расчете БПЛА ВСУ женщину-оператора Mavic

Российские военные обнаружили в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщину-оператора дрона Mavic. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА систем группировки «Центр» Антона Зайцева.

По словам военного, расчет операторов БПЛА был обнаружен в Днепропетровской области.

«Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», — отметил Зайцев.

1 июня ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщал, что для привлечения женщин в отряд беспилотников «Небесная Мара» украинская армия активно использует социальные сети.

По словам собеседника агентства, женщины — операторы дронов из состава «Небесной Мары» регулярно выкладывают видео своей работы в соцсетях для собственного пиара, чтобы привлечь женский контингент в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Он отметил, что такой пропаганде подвергаются представители женского пола в возрасте от 25 до 35 лет, поскольку они являются активными пользователями социальных сетей. Кроме того, этот милитари-тренд моден среди женщин.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали отправлять на штурмы женщин на велосипедах.