Украинские формирования, атаковавшие беспилотниками гражданские объекты в Брянской области, понесли существенные потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства пояснил, что оценка потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ) дается на основе анализа некрологов.

«Анализ <...> показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») из состава 105-го Черниговского пограничного отряда», — рассказали в силовых структурах.

Там уточнили, что таких результатов достигли бойцы группировки российских войск «Север». Они за прошедшие сутки ликвидировали до 160 солдат ВСУ, а также вывели из строя две станции радиоэлектронной борьбы, одно орудие полевой артиллерии и уничтожили четыре автомобиля.

12 июля в силовых структурах сообщили о ликвидации группы пограничников Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области. Существенные потери понесли члены 10-го погранотряда, находившиеся в поселке Белый Колодезь. По данным силовиков, один из уничтоженных бойцов был причастен «к целому ряду военных преступлений» на территории Луганской народной республики, совершенных с 2014 по 2017 годы.

Ранее поступила информация о бегстве ВСУ с позиций на одном из участков фронта.