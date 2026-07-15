Жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности

В Татарстане объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в «Максе».

«На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность», — отмечается в сообщении, опубликованном в 04:07.

Через 50 минут режим был отменен.

В течение ночи Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) вводило временные ограничения в 10 аэропортах страны.

Начиная с 03:53 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Бугульмы, Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар. К 05:21 мск ограничения на полеты гражданской авиации были отменены.

14 июля глава минцифры Татарстана Илья Начвин заявил, что в республике планируют к концу года в три раза увеличить число сирен — с нынешних 547 до 1,6 тыс. единиц.

Ранее Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке украинских беспилотников.