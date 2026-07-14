Британия потратит рекордную со времен холодной войны сумму на базы ВМФ

Великобритания направит рекордную сумму — £26 млрд ($33,8 млрд) — на модернизацию трех основных военно-морских баз. Об этом сообщает правительство страны на своем официальном сайте.

Программа, которая станет крупнейшей со времен холодной войны, рассчитана на 10 лет. Она затронет базы Клайд, Девонпорт и Портсмут.

Модернизация причалов, ремонт зданий и строительство жилья для военнослужащих, по заявлению властей, напрямую повысят боеготовность и эффективность королевского флота. Министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард пояснил, что флот должен иметь необходимую инфраструктуру для противостояния возможным угрозам.

Основной объем инвестиций — £15,1 млрд ($19,63 млрд) — пойдет на базу Клайд в Шотландии, где размещены атомные подводные лодки с ядерным оружием. По словам министра по делам Шотландии Дугласа Александера, эти вложения превратят объект, где работают более 6,5 тыс. военных и гражданских специалистов, в современный и более эффективный комплекс.

Параллельно одобрены контракты для ВВС на сумму более £240 млн ($312 млн) — продление соглашения с Boeing по обслуживанию самолетов P-8 Poseidon на £115,2 млн ($149,76 млн) и новый контракт на техподдержку E-7 Wedgetail на £127,5 млн ($165,75 млн).

Кроме того, минобороны выкупило нефтяной терминал Финнарт для увеличения запасов топлива, а также направило £20 млн ($26 млн) на развитие морского парка Инчгрин.

Общий объем оборонных инвестиций по плану развития вооруженных сил Соединенного Королевства составляет £298 млрд ($387,4 млрд).

Ранее Украине упростили закупку продукции у оборонных компаний Британии.