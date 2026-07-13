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Армия

Губернатор рассказал об атаках ВСУ на Курскую область за минувшие сутки

Хинштейн: в Курской области за сутки перехватили 93 украинских беспилотника
Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили более 90 украинских дронов в Курской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«В период с 9:00 мск 12 июля до 9:00 мск 13 июля сбито 93 вражеских беспилотника (из них 15 — самолетного типа)», — написал губернатор.

По его словам, 13 раз дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали приграничный регион с помощью взрывных устройств. Кроме того, украинские военные 110 раз осуществили артиллерийские обстрелы отселенных районов.

«В результате атак в городе Рыльске пострадала 41-летняя женщина», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что в населенном пункте после ударов ВСУ зафиксировали повреждение двух частных домов. Один из них полностью сгорел.

Не обошлось без последствий и в селах Дурово и Нижний Мордок. В первом населенном пункте оказались повреждены дом и гараж, во втором — дом и хозяйственная постройка. В деревне Свобода повреждения получил дом.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, дежурные средства ПВО ночью уничтожили 342 украинских беспилотника над территорией страны. Часть целей ликвидировали в столичном регионе, Адыгее, Краснодарском крае и Крыму. Остальные летательные аппараты были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей, а также в 11 областях.

Ранее на Кубани после атаки украинского дрона загорелось предприятие.

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