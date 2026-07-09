Женщина не выжила при атаке ВСУ на село в Брянской области

Ковальчук: в брянском селе Нижнее после обстрела ВСУ не спасли мирную жительницу

Мирная жительница получила несовместимые с жизнью травмы в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Он рассказал, что трагедия произошла в селе Нижнее в Стародубском районе. Украинские военные обстреляли населенный пункт снарядами от системы залпового огня HIMARS.

«Семье [женщины] будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим Ковальчук выразил соболезнования ее родным и близким.

9 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ночью республика подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе Джанкой из-за действий ВСУ пострадал мужчина, его спасти не удалось. Власти пообещали оказать семье мирного жителя все необходимое содействие. На фоне случившегося Аксенов обратился к жителям региона с призывом соблюдать осторожность, а также не доверять информации из неофициальных источников.

Ранее в Херсонской области после атаки ВСУ на больницу не спасли одного из сотрудников.