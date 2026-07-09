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Армия

Украинскому солдату дали пожизненное за расправу над пленным бойцом ВС РФ

Суд в ДНР дал пожизненное бойцу ВСУ, расправившемуся над военнопленным
Александр Полегенько/РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил украинского солдата А. М. Петракова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в жестоком обращении с военнопленным и расправе над ним. Об этом сообщается на сайте инстанции.

По данным следствия, фигурант не позднее 14 августа 2025 года взял в плен российского военнослужащего в населенном пункте Зеленое поле в ДНР. При этом Петраков поинтересовался у бойца Вооруженных сил РФ, с какой целью тот находится на территории Украины. Мужчина ответил, что в составе российских войск «освобождает Украину от «нацизма» и в полном объеме поддерживает проведение СВО».

У украинского военного из-за этих слов и принадлежности пленного к «русскому народу» возникла неприязнь к солдату ВС РФ. На этом фоне он решил избавиться от россиянина.

«Петраков <...> поставил на колени военнопленного <...> с зафиксированными скотчем руками за спиной, и, давая себе отчет о том, что перед ним военнопленный, пользующийся защитой международного права в период вооруженного конфликта, произвел из автомата не более трех выстрелов в область сердца», — говорится в заявлении.

Впоследствии бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали, на судебном заседании он признал вину и раскаялся в содеянном. Тем не менее суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. В публикации уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее четырех командиров ВСУ осудили за расправы над почти сотней человек в Мариуполе.

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