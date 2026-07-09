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Армия

Под Белгородом 16-летний юноша получил тяжелые травмы при атаке дрона

Ребенок и четверо взрослых пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Gerry Broome/AP

Пять человек пострадали и еще один получил несовместимые с жизнью травмы в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Украинский дрон ударил по автомобилю на трассе Ясные Зори — Черемошное в Белгородском округе. Раненого мужчину спасти не удалось. На этом фоне власти выразили соболезнования его семье.

«Еще двоих пострадавших, находившихся в машине, бойцы «Орлана» доставили в Октябрьскую РБ (районную больницу. — «Газета.Ru»). У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги. <...> Женщина получила множественные осколочные ранения тела», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что несовершеннолетний находится в крайне тяжелом состоянии, женщина — в тяжелом состоянии. Обоих для дальнейшего лечения перевели в областные клинические больницы.

Также атака была зафиксирована в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Там боец «Орлана» получил осколочное ранение предплечья, ему потребовалась госпитализация.

«В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и волосистой части головы», — добавили в оперштабе.

Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Ожидается, что после оказания необходимой помощи, их транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее московские врачи спасли ребенка, получившего ожоги более 60% тела при атаке ВСУ в Белгородской области.

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