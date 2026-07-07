Мэр Энергодара заявил о попытках ВСУ взять под огневой контроль дороги

Украинские военнослужащие пытаются взять под огневой контроль подъездные дороги к Энергодару, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью мэра населенного пункта Максима Пухова.

По словам главы города, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние несколько месяцев изменили тактику.

«Фактически взяли под огневой контроль основные наши дороги, которые ведут к Энергодару. Сейчас по ним бывают периоды, когда действительно передвигаться опасно», — рассказал Пухов.

На этом фоне он призвал жителей ограничить или отказаться от поездок по дорогам вокруг города, если в них нет крайней необходимости. Тем, кто планирует поездки в сторону Васильевки, Мелитополя или Каменки, мэр рекомендовал следить за оперативной информацией о беспилотной опасности. Также граждан попросили серьезно относиться к предупреждениям российских военнослужащих на блокпостах.

7 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Энергодаре в результате атак ВСУ пострадали три человека. Украинские военные ударили по гражданскому автомобилю, вследствие чего 35-летняя женщина и 48-летний мужчина получили травмы разной степени тяжести. В другом месте была ранена 73-летняя пенсионерка, ее госпитализировали.

Ранее военнослужащие ВСУ атаковали автомобиль коммунальной службы в Энергодаре.