Netvision научил нейросеть выявлять питбайки на дорогах

Компания Netvision, специализирующаяся на ИИ-решениях для видеонаблюдения, представила нейросеть, предназначенную для обнаружения питбайков на дорогах. Как сообщает пресс-служба разработчика ТАСС, внедрение технологии в ряде регионов ожидается в ближайшее время.

Алгоритм способен распознавать присутствие питбайков на дорогах общего пользования и фиксировать случаи их проезда по пешеходным переходам. Анализируя данные с городских камер, искусственный интеллект находит эти транспортные средства даже в условиях интенсивного трафика. Интеграция решения в платформы Netvision позволит властям собирать детальную статистику по районам, определять зоны массовых скоплений байкеров и оперативно направлять информацию в подразделения ГИБДД.

В дальнейшем разработчики планируют расширить функционал системы, обучив нейросеть распознавать эндуро и кроссовые мотоциклы, использование которых на дорогах также запрещено.

Питбайки относятся к категории спортивного инвентаря. Их эксплуатация на дорогах общего пользования недопустима, так как они не оснащены обязательными элементами, такими как поворотники или зеркала заднего вида.

Ранее сообщалось, что более 90% электросамокатчиков в России нарушают правила дорожного движения.