Число сбитых за ночь на подлете к Москве украинских БПЛА превысило полсотни

Собянин: шесть украинских дронов сбили на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

Таким образом, количество сбитых за ночь на подлете к Москве дронов достигло 56. Речь идет о периоде с 00:00 до 8:00 мск.

Утром 30 июня пресс-служба Росавиации сообщила, что столичные аэропорты Жуковский и Домодедово временно не принимают и не отправляют самолеты. Обслуживание рейсов было приостановлено в связи с ограничениями, введенными для обеспечения безопасности полетов.

По данным министерства обороны РФ, с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня над территорией страны перехватили и уничтожили 419 украинских БПЛА самолетного типа. Часть воздушных целей нейтрализовали в столичном регионе, Краснодарском крае и Крыму. Другие беспилотники были ликвидированы в Смоленской, Брянской, Волгоградской, Орловской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Саратовской, Тверской, Владимирской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Ростовской и Тульской областях.

Ранее украинские дроны атаковали два грузовика на севере Донецка.