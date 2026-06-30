Командование украинских войск перебросило около полусотни мобилизованных мужчин в Сумскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, до 50 бойцов 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены в населенный пункт Краснополье. Из публикаций родственников солдат следует, что речь идет о мужчинах предпенсионного возраста. Также «пополнение» бригады осуществлялось за счет граждан из числа ограниченно годных к службе в армии.

29 июня в силовых структурах заявили, что военные второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сбежали с позиций на южных окраинах населенного пункта Бачевска в Сумской области. При этом утверждалось, что украинские солдаты попали под заградительный огонь, открытый их сослуживцами. В результате им пришлось укрыться в лесных массивах.

За день до этого поступила информация о значительных потерях ВСУ в районе населенного пункта Рыжевка, также расположенного на территории Сумской области. СМИ писали, что украинское соединение теряет живую силу в связи с успешными действиями артиллеристов и операторов дронов Вооруженных сил РФ.

Ранее населенный пункт в Сумской области перешел под контроль российских подразделений.