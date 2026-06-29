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Армия

Эксперт раскрыл, почему ВСУ сопротивляются в Константиновке, несмотря на окружение

Военэксперт Матвийчук: заградотряды препятствуют сдаче в плен бойцов ВСУ
Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на окружение и отсутствие снабжения в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), массовой сдачи в плен украинских военнослужащих не наблюдается. Отказ складывать оружие обусловлен не военной необходимостью, а деятельностью заградотрядов, состоящих из радикалов. Об этом в беседе с aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Еще одной важной причиной, по мнению аналитика, является внедренная руководством Украины система тотального запугивания.

«[Украинский лидер] Владимир Зеленский сумел наладить такую круговую поруку ответственности в стране — это что-то похожее на гитлеровскую Германию к концу войны. Сдался в плен — отвечать будут родители, дети, братья, сестры. То есть страх плена, страх невыполнения задачи перекладывается на близких родственников», — пояснил Матвийчук.

Константиновка расположена на севере республики, в 55 километрах от Донецка, и имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль более двух десятков зданий в Константиновке, уничтожив около сотни украинских бойцов.

Ранее Путин заявил, что войска РФ почти взяли Красный Лиман.

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