Несмотря на окружение и отсутствие снабжения в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), массовой сдачи в плен украинских военнослужащих не наблюдается. Отказ складывать оружие обусловлен не военной необходимостью, а деятельностью заградотрядов, состоящих из радикалов. Об этом в беседе с aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Еще одной важной причиной, по мнению аналитика, является внедренная руководством Украины система тотального запугивания.

«[Украинский лидер] Владимир Зеленский сумел наладить такую круговую поруку ответственности в стране — это что-то похожее на гитлеровскую Германию к концу войны. Сдался в плен — отвечать будут родители, дети, братья, сестры. То есть страх плена, страх невыполнения задачи перекладывается на близких родственников», — пояснил Матвийчук.

Константиновка расположена на севере республики, в 55 километрах от Донецка, и имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль более двух десятков зданий в Константиновке, уничтожив около сотни украинских бойцов.

Ранее Путин заявил, что войска РФ почти взяли Красный Лиман.