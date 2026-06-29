Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций в Сумской области и попали под огонь заградотрядов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что сбежавшие укрылись в лесном массиве.

17 июня командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал, что наибольший процент случаев самовольного оставления военной части (СОЧ) на Украине наблюдается в пунктах временной дислокации солдат ВСУ и в прифронтовых районах.

По его словам, из учебных центров сбегает 4% военных, и за весь период дезертировали несколько тысяч бойцов. Также Пивненко рассказал, что солдаты ВСУ чаще всего дезертируют, когда находятся на расстоянии 50-100 км от линии фронта, то есть в прифронтовых районах.

Командующий нацгвардией добавил, что реже солдаты ВСУ бегут из медицинских учреждений.

Ранее бегство солдат с фронта стало одним из самых частых правонарушений в ВСУ.