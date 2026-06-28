В четырех регионах России объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на Кубани, в Крыму, Орловской и Ростовской областях

Ракетную опасность объявили на территории Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным агентства, предупреждение о возможном обстреле поступило в 10:51 мск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал об объявлении ракетной опасности в городе. Заявление было опубликовано в 11:02 мск, спустя 22 минуты особый режим был отменен.

Кроме того, о ракетной опасности в своем канале в мессенджере «Макс» предупредил глава Орловской области Андрей Клычков.

«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал губернатор.

В официальном приложении МЧС России говорится о возможном ракетном обстреле в Краснодарском крае и Ростовской области. Ведомство призвало граждан проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.

27 июня в Волгограде производственные объекты одного из предприятий подверглись ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что 11 человек получили травмы. Еще одного работника спасти не удалось. Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, военнослужащие использовали ракеты «Фламинго». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на предприятии в Белгородской области после ракетного обстрела ВСУ произошел пожар.