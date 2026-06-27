В ДНР при ударе беспилотника ВСУ не выжил мужчина

Врио мэра Иванова: мужчина не выжил в результате удара дрона ВСУ по Макеевке

В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Червоногвардейскому району Макеевки Донецкой народной республики (ДНР) мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщила врио мэра города Юлия Иванова в своем Telegram-канале.

По ее словам, при атаке также пострадала женщина.

«Раненая женщина доставлена в больницу, ей оказывается помощь. Многоквартирные дома не повреждены, подробности уточняются», — написала врио главы города.

Несколькими часами ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов региона 76 раз, также были перехвачены 92 украинских беспилотника. По его информации, под ударом оказались Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Ранее главком ВСУ призвал не недооценивать Россию.