США нашли способ не зависеть от китайских редкоземельных металлов для дронов

Армия США сдала свои базы в аренду компаниям для строительства заводов по переработке критически важных полезных ископаемых. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителей Пентагона.

Речь идет о долгосрочных лицензиях для компаний Titan Mining Corporation, EnergyX, Ioneer и REalloys на переработку и очистку минералов. Они призваны обеспечить армии США прямой доступ к материалам для производства беспилотников и бронежилетов. Вместо денег за аренду военные получат долю переработанной продукции.

«Главная цель — сделать цепочку поставок этих важнейших полезных ископаемых более надежной и устойчивой», — пояснил представитель ведомства Дэвид Фицджеральд.

Сейчас около 90% переработки редкоземельных элементов и графита, примерно 70% производства литий-ионных батарей и не менее 80% мировых соединений бора находятся под контролем Китая.

«Время поджимает. Мы понимаем, что всегда существует риск того, что Китай может перекрыть нам доступ к этим полезным ископаемым», — сказал главный заместитель помощника министра армии Джефф Ваксман.

Компании планируют инвестировать в проекты около $2 млрд. Заводы разместят на армейских складах, которые уже являются крупными промышленными объектами. Строительство планируется начать в 2027 году, а добычу полезных ископаемых — к 2028 году.

Titan Mining будет перерабатывать графит на базе в Алабаме или Арканзасе, EnergyX займется литием на складе Ред-Ривер в Техасе, Ioneer будет перерабатывать бор, а REalloy — редкоземельные элементы на объекте в Юте.

Ранее США собирались закупить полезные ископаемые ради независимости от Китая.