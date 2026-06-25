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Армия

Пуск китайской ракеты DF-17 назвали сигналом для США

19FortyFive: пуск китайской баллистической ракеты DF-17 — это сообщение для США
Ng Han Guan/AP

Демонстрация пуска китайской баллистической ракеты средней дальности DF-17 («Дунфэн-17») является недвусмысленным сигналом для американских вооруженных сил. Анализ данного события представлен в материале американского издания 19FortyFive.

Как отмечают авторы статьи, обнародование видеозаписи запуска не было случайным шагом. Подобная демонстрация силы служит «прямым предупреждением» Вашингтону о готовности Китая дать жесткий отпор в случае возникновения прямого конфликта, говорится в публикации.

Испытания новейшего гиперзвукового комплекса состоялись в рамках маневров Народно-освободительной армии Китая на полигоне в пустыне Гоби. Впервые кадры применения DF-17 были представлены широкой аудитории через государственные телевизионные каналы, где подчеркивалась точность поражения целей, имитирующих объекты потенциального противника.

Двухступенчатая твердотопливная ракета впервые была представлена на военном параде пять лет назад, а в 2022 году использовалась в ходе учений вблизи Тайваня. Технические характеристики изделия позволяют поражать цели на дистанции до 2,5 тысячи километров с помощью гиперзвукового управляемого боевого блока DF-ZF.

Ранее армия США выпустила ракеты из «раздражающей Китай» установки Typhon.

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