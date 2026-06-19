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Армия

Военкор рассказал о чудо-оружии России против Starlink

Военкор Стешин заявил, что чудо-оружие России отрезало дроны ВСУ от Starlink
Global Look Press

Новое российское устройство «Волна Купол Гарант» заработало вдоль трассы «Новороссия», в самых дроноопасных коридорах. Об особенностях такого комплекса в своей статье рассказал военный корреспондент kp.ru Дмитрий Стешин.

По его словам, каждое устройство закрывает около 20 квадратных километров, то есть порядка 20 «Волн Купол Гарантов» накрыли всю трассу «Новороссия», протяженность которой составляет 400 километров. Это также касается расположенных на ней мостов, развязок и виадуков.

«Россия производит это чудо-оружие самостоятельно», — отметил военкор.

Он подчеркнул, что комплекс мобилен, что является еще одним минусом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Волна Купол Гарант» перевозится на автоприцепах.

Также журналист заявил, что устройство глушит космические спутники Starlink, благодаря которым летают американские дроны «Хорнет» и беспилотники «Бегемот», используемые украинскими военными. Комплекс направляет мощный «паразитный«сигнал на высоту до 500 километров, где висят эти спутники, и буквально «ослепляет» или «затыкает» их, добавил Стешин.

16 июня сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink.

Ранее в России рассказали об отечественном Starlink.

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