В Севастополе отражают атаку беспилотников

Развожаев: средства ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, уже сбито два БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал он.

Губернатор призвал горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Позже региональный оперативный штаб сообщил, что в городе звучат сирены системы оповещения и идет отражение атаки БПЛА.

На фоне налета беспилотников в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

16 июня Развожаев заявил, что теперь маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. До этого при объявлении воздушной тревоги наземный и морской общественный транспорт города останавливался на ближайших остановках или в специальных «карманах», чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.