В Севастополе отражают атаку беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал он.
Губернатор призвал горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
До этого мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Позже региональный оперативный штаб сообщил, что в городе звучат сирены системы оповещения и идет отражение атаки БПЛА.
На фоне налета беспилотников в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
16 июня Развожаев заявил, что теперь маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. До этого при объявлении воздушной тревоги наземный и морской общественный транспорт города останавливался на ближайших остановках или в специальных «карманах», чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.
Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.