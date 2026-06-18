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Армия

Заглушенные Россией спутники Starlink получили «необратимые повреждения»

Подавленные новой российской РЭБ спутники Starlink получили серьезные повреждения
Global Look Press

Новые российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установили для защиты тыловых дорог от украинских дронов, не просто заглушают сигналы американских Starlink, но и могут навредить самим спутникам. Выводы зарубежных исследователей приводит Telegram-канал «Военная хроника (ВХ)».

Речь идет о российском комплексе РЭБ «Волна-Купол-Гарант». Заглушенные им спутники Starlink, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по России, получили необратимые повреждения, отмечают журналисты.

».... В конечном итоге электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения», — говорится в публикации.

Кроме того, авторы подчеркивают, что площадь эффективного покрытия комплекса «Волна-Купол-Гарант» увеличивается, поэтому в перспективе можно говорить о создании на определенных участках фронта радиоэлектронного «колпака».

До этого стало известно, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink. Система защищает до 20 кв. км территории и влияет на беспилотники противника. Украинская сторона утверждает, что восемь направленных на спутник антенн системы «Волна Купол Гарант» передают помехи, заглушающие связь, и нарушают работу дронов-камикадзе с терминалами Starlink.

Ранее ВСУ потеряли за сутки пять станций Starlink.

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