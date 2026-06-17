Глава Якутии Николаев отчитался о представленной участникам СВО помощи

Якутия с начала СВО передала технику и снаряжение более чем на 4,1 млрд рублей

Республика Саха (Якутия) направила военным с начала специальной военной операции (СВО) технику и снаряжение более чем на 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе отчета об итогах работы местного правительства за 2025 год на пленарном заседании в Госсобрании региона.

По его словам, в прошлом году на фронт было передано более 3,5 тыс. единиц автомобилей, мототехники и другого оснащения. Кроме того, военнослужащие из Якутии получили более 1,8 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Николаев подчеркнул, что внимание и забота земляков помогают бойцам в труднейших испытаниях, которые они преодолевают в зоне боевых действий.

Глава Якутии добавил, что в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей было выделено 10 млрд 819 млн рублей. Особое внимание уделяется организации медицинской помощи, реабилитации и социальной адаптации военнослужащих и их близких. В течение года реабилитацию прошли более тысячи бойцов и их родных. Николаев назвал поддержку военнослужащих и их семей «самым большим общим долгом».

Ранее якутянин с позывным «Медведь» стал Героем России.