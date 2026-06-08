Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Военный из Армении рассказал, как он попал на СВО вместе с друзьями

RT: военный из Армении с позывным Грек приехал на СВО добровольцем с друзьями
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный из Армении с позывным Грек поехал на специальную военную операцию добровольцем вместе со своими четырьмя друзьями. Об этом он рассказал RT.

Военный сообщил изданию, что родственники приняли его решение как героический шаг. Боец отметил, что считает Россию и Армению своей родиной.

Во время эвакуации раненых в Часовом Яре, Грек получил два ранения. Солдаты 12 дней не могли выйти из-под обстрела. Сейчас он стал командиром добровольческого батальона имени Баграмяна интернациональной бригады «Пятнашка».

До этого сообщалось, что российских школьников и студентов могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов специальной военной операции и волонтеров, помогающих фронту. Предполагается, что беседы с участниками боевых действий, добровольцами и людьми, работающими на предприятиях в интересах армии, станут частью патриотического воспитания молодежи. Кроме того, собранные материалы планируют использовать для дальнейшего исторического изучения событий.

Ранее участникам СВО упростили получение школьного аттестата, разрешив не сдавать ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!