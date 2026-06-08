RT: военный из Армении с позывным Грек приехал на СВО добровольцем с друзьями

Военный из Армении с позывным Грек поехал на специальную военную операцию добровольцем вместе со своими четырьмя друзьями. Об этом он рассказал RT.

Военный сообщил изданию, что родственники приняли его решение как героический шаг. Боец отметил, что считает Россию и Армению своей родиной.

Во время эвакуации раненых в Часовом Яре, Грек получил два ранения. Солдаты 12 дней не могли выйти из-под обстрела. Сейчас он стал командиром добровольческого батальона имени Баграмяна интернациональной бригады «Пятнашка».

До этого сообщалось, что российских школьников и студентов могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов специальной военной операции и волонтеров, помогающих фронту. Предполагается, что беседы с участниками боевых действий, добровольцами и людьми, работающими на предприятиях в интересах армии, станут частью патриотического воспитания молодежи. Кроме того, собранные материалы планируют использовать для дальнейшего исторического изучения событий.

Ранее участникам СВО упростили получение школьного аттестата, разрешив не сдавать ЕГЭ.