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Армия

Военные сбили над Севастополем почти 60 беспилотников за сутки

Развожаев: ПВО Севастополя за сутки сбила 58 дронов в ходе отражения восьми атак
Spiridonov Oleg/Shutterstock

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 58 украинских беспилотников в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

По его словам, за минувшие сутки в Севастополе восемь раз звучала воздушная тревога.

Спасатели зафиксировали точечные повреждения в семи многоквартирных домах. Выбиты девять стекол в окнах, повреждены три окна в подъездах — и в шести частных домах. Кроме того, повреждена одна легковая машина и один объект розничной торговли.

Развожаев уточнил, что люди при этом не пострадали.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 6 июня уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, а также над Республикой Абхазия и акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили над Ленинградской областью 141 украинский беспилотник.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
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