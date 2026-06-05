РИА Новости: родные бойцов ВСУ добиваются их вывода из окружения под Сумами

Родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), служащих в бригадах территориальной обороны, добиваются их вывода из окружения в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В Шосткинском районе родственники солдат 68-го отдельного батальона 101-й бригады ТРО (территориальной обороны. — «Газета.Ru») пытаются добиться от командования и руководства министерства обороны Украины эвакуации родных и близких, которые находятся в окружении [российских] войск», — рассказал источник агентства.

По его словам, военнослужащие ВСУ оказались в критической ситуации из-за уничтожения их логистики. В том числе они остались без какого-либо снабжения.

19 мая СМИ со ссылкой на силовые структуры написали, что командование украинских войск отправило личный состав 160-й бригады в Сумскую область и перед этим предупредило солдат, что никто из них не вернется домой. У всех бойцов даже взяли образцы ДНК. Как рассказал источник, биоматериал собрали для иностранных медицинских клиник, занимающихся трансплантацией органов.

Ранее российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области.