В Вильнюсе заявили о возможности размещения в стране американского ядерного оружия

Власти Литвы рассматривают возможность размещения на территории страны американского ядерного оружия. Об этом, ссылаясь на заявление литовского министра обороны Робертаса Каунаса, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, на тот случай, если Соединенные Штаты примут положительное решение, в Литве на национальном уровне ведутся соответствующие обсуждения. Каунас подчеркнул, что Вильнюс, «безусловно, не остается в стороне».

Глава министерства обороны подчеркнул, что сейчас не может сообщить никаких подробностей, поскольку они засекречены.

Действующая конституция Литвы запрещает размещать на территории страны оружие массового уничтожения.

18 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область и «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».

Ранее Путин назвал законными целями места, из которых исходит прямая угроза России.