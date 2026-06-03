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Петербуржцы жаловались на грохот во время атаки БПЛА на Ленобласть

«Фонтанка»: жители Петербурга слышали грохот во время атаки дронов на Ленобласть
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Жители ряда районов Санкт-Петербурга жаловались на грохот во время налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом пишет «Фонтанка».

«Звуки, похожие на громкие взрывы, сопровождаются ощутимой вибрацией, которая сообщается домам и предметам мебели в квартирах», — говорится в материале.

В статье приводятся комментарии местных жителей, которые заявляли о «регулярном грохоте».

По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, в ночь на 3 июня над регионом сбили 59 украинских БПЛА. В Лужском районе зафиксировали повреждение четырех частных жилых домов.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о нескольких пострадавших. В результате налета беспилотников ряд инфраструктурных объектов получили повреждения. Целями атаки были сооружения в Кронштадте, а также в Красносельском и Кировском районах Петербурга. Градоначальник подчеркнул, что в данный момент сотрудники профильных служб занимаются ликвидацией последствий ударов.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково на фоне воздушной тревоги задержали десятки рейсов.

 
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