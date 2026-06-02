Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В воздушном пространстве Польши ночью применили военную авиацию

ВС Польши подняли в воздух истребители, объяснив это активностью РФ на Украине
Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Военные в Польше поднимали в небо истребители, связав это с якобы активностью российской авиации на Украине. Об этом в социальной сети X сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

Как говорится в заявлении, ночью на территории республики «началось применение военной авиации». В качестве причины была указана «активность Российской Федерации» на Украине.

Впоследствии полеты истребителей над Польшей были остановлены. К текущему моменту воздушные суда вернулись на базы.

24 мая в польском воздушном пространстве также была применена военная авиация. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши уточнило, что истребители были подняты в небо из-за действий дальней авиации РФ. Кроме того, по этой причине было решено привести в состояние повышенной готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.

В июле прошлого года информационный портал NaTemat писал, что регулярные вылеты истребителей дорого обходятся польским налогоплательщикам. Летный час одного истребителя F-16 стоит порядка 76–77 тыс. золотых (около 1,5 млн рублей). Эти деньги покрывают расходы на топливо, обслуживание и ремонт воздушных судов, замену изношенных деталей и другое.

Ранее в Литве объявили воздушную тревогу из-за залетевшего в республику дрона.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!