В воздушном пространстве Польши ночью применили военную авиацию

ВС Польши подняли в воздух истребители, объяснив это активностью РФ на Украине

Военные в Польше поднимали в небо истребители, связав это с якобы активностью российской авиации на Украине. Об этом в социальной сети X сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

Как говорится в заявлении, ночью на территории республики «началось применение военной авиации». В качестве причины была указана «активность Российской Федерации» на Украине.

Впоследствии полеты истребителей над Польшей были остановлены. К текущему моменту воздушные суда вернулись на базы.

24 мая в польском воздушном пространстве также была применена военная авиация. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши уточнило, что истребители были подняты в небо из-за действий дальней авиации РФ. Кроме того, по этой причине было решено привести в состояние повышенной готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.

В июле прошлого года информационный портал NaTemat писал, что регулярные вылеты истребителей дорого обходятся польским налогоплательщикам. Летный час одного истребителя F-16 стоит порядка 76–77 тыс. золотых (около 1,5 млн рублей). Эти деньги покрывают расходы на топливо, обслуживание и ремонт воздушных судов, замену изношенных деталей и другое.

Ранее в Литве объявили воздушную тревогу из-за залетевшего в республику дрона.