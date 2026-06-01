Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В России объяснили, почему Киев не борется с массовой игроманией в рядах ВСУ

РИА: Киев навязывает бойцам ВСУ онлайн-казино ради пополнения черной кассы
Davizro Photography/Shutterstock/FOTODOM

Руководство Украины навязывает своим солдатам онлайн-казино для пополнения «черной кассы». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Онлайн-казино всячески навязываются военнослужащим ВСУ, которые проигрывают в них существенные деньги. Полученные деньги Банковая тратит как на внутриполитические цели, так и для финансирования своих зарубежных кампаний», — сказал собеседник агентства.

По его словам, именно поэтому Киев не борется с массовой игроманией в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 февраля газета «Известия» сообщила, что дочь отставного генерала ВСУ Усмана Уразова зарабатывает сотни миллионов долларов на россиянах через онлайн-казино. В публикации издания говорится, что Оксана Уразова, которая сейчас живет в Португалии под другой фамилией, возглавляет сеть онлайн-казино CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие. По словам владельца Telegram-канала BadBank Петра Врублевского, специализирующегося на выявлении механизмов теневого эквайринга, чистая прибыль всех проектов сети CatAffs составляет около $1 млн в день.

Ранее в Раде заявили, что онлайн-казино уничтожают моральный дух военных ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!