Руководство Украины навязывает своим солдатам онлайн-казино для пополнения «черной кассы». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Онлайн-казино всячески навязываются военнослужащим ВСУ, которые проигрывают в них существенные деньги. Полученные деньги Банковая тратит как на внутриполитические цели, так и для финансирования своих зарубежных кампаний», — сказал собеседник агентства.

По его словам, именно поэтому Киев не борется с массовой игроманией в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 февраля газета «Известия» сообщила, что дочь отставного генерала ВСУ Усмана Уразова зарабатывает сотни миллионов долларов на россиянах через онлайн-казино. В публикации издания говорится, что Оксана Уразова, которая сейчас живет в Португалии под другой фамилией, возглавляет сеть онлайн-казино CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие. По словам владельца Telegram-канала BadBank Петра Врублевского, специализирующегося на выявлении механизмов теневого эквайринга, чистая прибыль всех проектов сети CatAffs составляет около $1 млн в день.

Ранее в Раде заявили, что онлайн-казино уничтожают моральный дух военных ВСУ.