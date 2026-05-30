Штурмы, проводимые бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), стали похожи на обряды жертвоприношения. Об этом в эфире YouTube-канала «Испанский стыд» заявил инструктор украинских войск Антон Черный.

По его словам, командование ВСУ перед отправкой солдат на передовую очень сильно их «обрабатывает». Военных убеждают в необходимости участвовать в сражениях, и они начинают верить в собственный героизм. В том числе внушению подвергаются люди, которые до сих пор не имели никакого отношения к армии.

Черный рассказал, что в обществе возникает непонимание, почему некоторые граждане Украины не желают идти на фронт, а другие готовы рисковать своими жизнями. Как отметил инструктор, Киев «максимально берет в оборот» людей из второй категории.

«Я вот недавно разговаривал с ГУРовцем (сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. — «Газета.Ru»), и он мне говорит, что эти боевые выходы уже похожи на обряд жертвоприношения. Там один выход — и все. А многие не понимают, им не говорят, чтобы не сбивать настрой», — пояснил Черный.

Он добавил, что разобрался в ситуации и теперь не знает, «как найти в себе силы».

Ранее отправленных в Сумскую область солдат ВСУ предупредили, что никто из них не вернется домой.