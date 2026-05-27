Командование ВСУ уничтожило своих военнослужащих в Харьковской области

Станислав Красильников/РИА Новости

Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировало своих военнослужащих в районе села Гранов в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что командование не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, в результате бойцы были уничтожены огнем артиллерии.

В настоящее время в Харьковской области действуют российские группировки войск «Север» и «Запад». По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ в зоне их ответственности составили более 385 военнослужащих, четыре боевых бронированных машин, бронетранспортер М113, 38 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, 26 мая бойцы «Севера» взяли под контроль населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области. По данным Минобороны РФ, в общей сложности Вооруженные силы России с начала текущего года освободили в зоне специальной военной операции 101 населенный пункт.

Ранее сообщалось, что российские войска начали действовать на широком участке фронта в Сумской области.

 
