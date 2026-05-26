В Южной Корее заявили, что КНДР запустила неустановленный снаряд

КНДР запустила неустановленный снаряд в сторону Желтого моря. Об этом сообщило агентство «Рёнхап», сославшись на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

В материале отмечается, что в данный момент в Сеуле анализируют сведения о полете. Какие-либо подробности пока не поступали.

14 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи написало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с руководителями оборонной отрасли страны и командованием Военно-морских сил КНДР наблюдали за пуском с эсминца двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет. Ракеты, пролетев над Западно-Корейским заливом, «сверхточным ударом» поразили мишени.

Цель испытаний заключалась в проверке программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля, отмечалось в публикации. Кроме того, перед экипажем стояли задачи отработать навыки по ведению огня и подтвердить точность модернизированной системы активной противопомеховой навигации.

Впоследствии глава государства выразил «большое удовлетворение» достигнутыми в последние годы успехами военно-промышленного комплекса КНДР. Ким Чен Ын подчеркнул, что «непрерывное и бесконечное» наращивание и укрепление сил сдерживания ядерной войны — это первоочередная задача Трудовой партии Кореи.

Ранее в Северной Корее приняли новый «ядерный» закон на случай угрозы жизни Ким Чен Ына.

 
