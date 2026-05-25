Мирный житель российского приграничья стал новой жертвой ВСУ

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Грайворон. Дрон ударил по гражданскому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. От детонации машина загорелась, пожарным расчетом возгорание было ликвидировано.

В оперштабе выразили соболезнования семье погибшего.

25 мая в оперштабе приграничного региона также сообщили о пострадавшем в результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа. Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в Белгороде в ходе обстрела были выбиты окна и посечен фасад административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Повреждения также получили грузовой и легковой автомобили.

Ранее ФСБ раскрыла схему вербовки «живых бомб» в Белгородской области.

 
