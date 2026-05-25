Белгород и Белгородский округ обстреляли ракетами

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил региональный оперативный штаб в мессенджере «Макс».

Отмечается, что после первого обстрела повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Также пострадал мужчина, его доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

В столице региона поврежден фасад и выбиты окна у административного здания. В двух многоквартирных домах повреждено остекление, а также посечены грузовик и легковая машина.

В оперштабе добавили, что в настоящее время все аварийные службы находятся на местах происшествий. Продолжается уточнение информации о повреждениях.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, поскольку регион находится на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Ранее украинский беспилотник атаковал в Белгородской области сажавшую картошку женщину.