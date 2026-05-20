Военкор напомнил о российском ядерном оружии желающим напасть на Калининград

Поддубный: ядерные учения РФ являются немым диалогом с теми, кто угрожает стране
Учения Вооруженных сил (ВС) России по применению ядерных сил являются «немым диалогом» со странами Запада, которые угрожают Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный.

С 19 по 21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны.

Поддубный задался вопросом, почему европейские лидеры в какой-то момент решили, что ядерное оружие не может быть применено.

По словам военкора, учения, в первую очередь, это прямой «немой диалог» с «европейскими глобалистами», которые решили, что можно напасть на Калининградскую область либо передать Украине ядерное оружие.

Поддубный подчеркнул, что демонстрация возможности нанесения ядерного удара при угрозе существованию или целостности России способна произвести отрезвляющий эффект на противников.

18 мая министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что НАТО должно «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область.

В Москве слова Будриса назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Чепа заявил, что от Литвы ничего не останется через 15 минут в случае ударов по РФ.

 
