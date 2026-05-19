Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Проживающих в Сумах грузин перестанут отправлять на фронт в рамках мобилизации

РИА: грузинская диаспора договорилась с ТЦК в Сумах о брони от мобилизации
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителей украинского города Сумы, являющихся этническими грузинами, не будут отправлять на фронт в рамках мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, грузинская диаспора достигла соответствующих договоренностей с властями населенного пункта и местным территориальным центром комплектования (ТЦК, военным комиссариатом).

В материале утверждается, что подлежащих мобилизации граждан Украины с грузинскими корнями официально задерживают за отказ от службы в армии и отправляют под суд. Инстанции, в свою очередь, назначают им наказание в виде трех лет лишения свободы. После этого фигуранты должны являться на все проверки в той или иной исправительной колонии, где для них оборудованы камеры «повышенного комфорта».

Как отметили в силовых структурах, далеко не все грузины в Сумах могут воспользоваться данной возможностью. Привилегия доступна лишь состоятельным мужчинам, имеющим связи с руководством диаспоры.

18 мая министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что в данный момент 1,37 млн работников в стране забронированы от мобилизации. При этом на «действительно критических предприятиях» трудятся около 10 млн граждан, подчеркнул чиновник.

Ранее на Украине предложили обнулить все справки об инвалидности для пополнения армии.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!