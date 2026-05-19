РИА: грузинская диаспора договорилась с ТЦК в Сумах о брони от мобилизации

Жителей украинского города Сумы, являющихся этническими грузинами, не будут отправлять на фронт в рамках мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, грузинская диаспора достигла соответствующих договоренностей с властями населенного пункта и местным территориальным центром комплектования (ТЦК, военным комиссариатом).

В материале утверждается, что подлежащих мобилизации граждан Украины с грузинскими корнями официально задерживают за отказ от службы в армии и отправляют под суд. Инстанции, в свою очередь, назначают им наказание в виде трех лет лишения свободы. После этого фигуранты должны являться на все проверки в той или иной исправительной колонии, где для них оборудованы камеры «повышенного комфорта».

Как отметили в силовых структурах, далеко не все грузины в Сумах могут воспользоваться данной возможностью. Привилегия доступна лишь состоятельным мужчинам, имеющим связи с руководством диаспоры.

18 мая министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что в данный момент 1,37 млн работников в стране забронированы от мобилизации. При этом на «действительно критических предприятиях» трудятся около 10 млн граждан, подчеркнул чиновник.

Ранее на Украине предложили обнулить все справки об инвалидности для пополнения армии.