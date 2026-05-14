Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

В городе-спутнике ЗАЭС при атаке беспилотника пострадал сотрудник администрации

Пухов: сотрудник администрации Энергодара пострадал при атаке беспилотника
Антон Ваганов/Reuters

Сотрудник администрации Энергодара, являющегося городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), пострадал в результате атаки украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Максим Пухов.

Он уточнил, что удар был зафиксирован днем 14 мая. Целью стала территория, непосредственно прилегающая к зданию местной администрации.

«Пострадал наш сотрудник. Ранение легкой степени тяжести», — сообщил Пухов.

Глава города подчеркнул, что пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

В конце Пухов призвал жителей быть осторожными и беречь себя. Также он попросил граждан не игнорировать предупреждения о беспилотной опасности.

Накануне село Новогоровка в Запорожской области подверглось массированной атаке украинских дронов. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что в результате налета никто из людей не пострадал. Однако четыре многоквартирных дома и амбулатория Токмакской центральной районной больницы получили повреждения. В медицинском учреждении оказались выбиты окна. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Запорожской области после атаки беспилотника не спасли подростка.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!