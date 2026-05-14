В городе-спутнике ЗАЭС при атаке беспилотника пострадал сотрудник администрации

Сотрудник администрации Энергодара, являющегося городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), пострадал в результате атаки украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Максим Пухов.

Он уточнил, что удар был зафиксирован днем 14 мая. Целью стала территория, непосредственно прилегающая к зданию местной администрации.

«Пострадал наш сотрудник. Ранение легкой степени тяжести», — сообщил Пухов.

Глава города подчеркнул, что пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

В конце Пухов призвал жителей быть осторожными и беречь себя. Также он попросил граждан не игнорировать предупреждения о беспилотной опасности.

Накануне село Новогоровка в Запорожской области подверглось массированной атаке украинских дронов. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что в результате налета никто из людей не пострадал. Однако четыре многоквартирных дома и амбулатория Токмакской центральной районной больницы получили повреждения. В медицинском учреждении оказались выбиты окна. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Запорожской области после атаки беспилотника не спасли подростка.