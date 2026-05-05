Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В Словакии придумали, как увеличить оборонные расходы до целевых 2% ВВП

FT: Словакия включила больницы в оборонные траты, чтобы достичь показателей НАТО
Yves Herman/Reuters

Власти Словакии решили включить траты на содержание больниц в оборонные расходы, чтобы достичь целевого показателя в 2% ВВП. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

По информации издания, в настоящее время в республике строятся две крупные больницы, расходы на которые классифицируются правительством как траты на оборону. Благодаря этому показатели отчислений страны на оборону должны немного превысить 2% ВВП, требуемые от стран — членов НАТО.

«Фактически, это обычные больницы для граждан. Чтобы оправдать включение трат на них в оборонный бюджет, там создадут некоторые засекреченные оборонные компоненты», — объяснил бывший посол Словакии при Североатлантическом альянсе, а теперь представитель либеральной оппозиции Томаш Валашек.

Как он сказал, если из оборонных расходов исключить траты на эти две больницы, то показатель составит всего 1,74% ВВП.

При этом в правительстве республики утверждают, что оба учреждения будут полностью удовлетворять оборонные потребности Братиславы или экстренные нужды по обеспечению национальной безопасности. Речь идет о нуждах, появляющихся в случае начала войны или какого-либо крупного кризиса.

В статье отмечается, что в НАТО действует правило, согласно которому расходы на объекты так называемого двойного назначения будут считаться оборонными только в том случае, если «военный компонент может быть конкретно учтен или оценен». Журналисты обратили внимание, что сейчас в Североатлантическом альянсе проводят аудит оборонных бюджетов ряда стран — членов за 2025 год. В том числе проверяются данные по Словакии.

Ранее генеральный секретарь НАТО раскрыл отчеты стран — членов о расходах на оборону.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!