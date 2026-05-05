В Словакии придумали, как увеличить оборонные расходы до целевых 2% ВВП

Власти Словакии решили включить траты на содержание больниц в оборонные расходы, чтобы достичь целевого показателя в 2% ВВП. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

По информации издания, в настоящее время в республике строятся две крупные больницы, расходы на которые классифицируются правительством как траты на оборону. Благодаря этому показатели отчислений страны на оборону должны немного превысить 2% ВВП, требуемые от стран — членов НАТО.

«Фактически, это обычные больницы для граждан. Чтобы оправдать включение трат на них в оборонный бюджет, там создадут некоторые засекреченные оборонные компоненты», — объяснил бывший посол Словакии при Североатлантическом альянсе, а теперь представитель либеральной оппозиции Томаш Валашек.

Как он сказал, если из оборонных расходов исключить траты на эти две больницы, то показатель составит всего 1,74% ВВП.

При этом в правительстве республики утверждают, что оба учреждения будут полностью удовлетворять оборонные потребности Братиславы или экстренные нужды по обеспечению национальной безопасности. Речь идет о нуждах, появляющихся в случае начала войны или какого-либо крупного кризиса.

В статье отмечается, что в НАТО действует правило, согласно которому расходы на объекты так называемого двойного назначения будут считаться оборонными только в том случае, если «военный компонент может быть конкретно учтен или оценен». Журналисты обратили внимание, что сейчас в Североатлантическом альянсе проводят аудит оборонных бюджетов ряда стран — членов за 2025 год. В том числе проверяются данные по Словакии.

Ранее генеральный секретарь НАТО раскрыл отчеты стран — членов о расходах на оборону.