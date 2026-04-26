Премьер Баварии объяснил, почему Германии не обойтись без службы по призыву

Зедер: чтобы бундесвер стал крупнейшей армией в Европе, нужна служба по призыву

Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер в интервью Bild призвал к скорейшему возвращению в стране обязательной военной службы.

По его мнению, без обязательной военной службы по призыву не обойтись, чтобы бундесвер стал крупнейшей армией в Европе.

Он убежден, что практикуемая в Германии добровольная служба в армии не позволит обеспечить озвученную министром обороны ФРГ Борисом Писториусом численность бундесвера в в 460 тысяч человек.

«Поэтому обязательная военная служба должна быть введена как можно скорее и, кроме того, нужна концепция подготовки резервистов», — добавил премьер Баварии.

13 апреля глава Европейского оборонного агентства (EDA) генерал Андре Денк говорил, что странам Евросоюза может снова потребоваться обязательная военная служба. По его словам, необходимость во введении всеобщей воинской повинности зависит от того, по какому сценарию будут разворачиваться события на мировой арене вокруг Европы в ближайшем будущем.

Ранее в Европе признали, что странам ЕС скоро придется вводить общую воинскую повинность.