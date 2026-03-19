В Минобороны рассказали об ударах по инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в течение суток нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, российские силы уничтожили места подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

В ведомстве добавили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили в течение суток шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Одессе и Харькове. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена не только в Одесской и Харьковской, но и в Николаевской, Полтавской и Сумской областях. После серии взрывов она была отменена.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

