Армия

РИА: российские спецслужбы получили доступ к смартфону начальника штаба 159-й бригады ВСУ

РИА: спецслужбы РФ получили доступ к смартфону подполковника ВСУ Мурзановского
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Российские спецслужбы получили доступ к смартфону начальника штаба одной из бригад украинской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону подполковника Г. Мурзановского, начальника штаба 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — говорится в материале.

По информации агентства, Мурзановскому на вторую годовщину создания бригады было отправлено в одном из популярных мессенджеров поздравление, которое содержало вредоносную ссылку.

В итоге подполковник выплатил «щедрое денежное вознаграждение» за восстановление доступа к своему аккаунту и не стал сообщать о случившемся командованию, чтобы избежать разбирательств, добавило РИА Новости.

В конце февраля инфраструктура интернет-магазина Национального банка Украины подверглась кибератаке, в результате которой была похищена база данных пользователей.

Ранее российских хакеров обвинили в атаках на WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)- и Signal-аккаунты европейских госслужащих и военных.

 
