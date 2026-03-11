В США заявили о ранении десятков военных при ударе беспилотника в Кувейте

CBS: в Кувейте при удару по военному объекту пострадали десятки военных США

В результате атаки беспилотника на военный объект в Кувейте, в результате которого США понесли первые потери, пострадали десятки военнослужащих. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Удар иранского беспилотника в Кувейте <...> оказался более серьезным, чем сообщалось ранее: десятки получили ранения, включая черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и ожоги. <...> По меньшей мере одному из них потребовалась ампутация конечности», — говорится в материале.

По данным журналистов, после удара не менее 37 военных были направлены в госпитали США и Германии. При этом как минимум 20 из них потребовалась экстренная эвакуация, следует из материала.

1 марта иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что американская база аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. Агентство ISNA уточнило, что Иран нанес по ней ракетные удары. При атаке были уничтожены и три других объекта американской военно-морской инфраструктуры в Кувейте.

