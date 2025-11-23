На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автора закона о мобилизации на Украине могут обвинить в коррупции

Нардеп Гончаренко: НАБУ подготовило обвинение экс-главе МО Украины Умерову
true
true
true
close
Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило обвиненительное заключение в отношении бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинской рады Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, часть средств, которые были выведены за рубеж преступной группировкой, в которой состоял, в числе прочего, спонсор президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, были записаны на имя Умерова. Эти деньги были обнаружены в странах Персидского залива, в одну из которых (Израиль) сбежал Миндич.

Сейчас Умеров участвует в работе украинской делегации в Женеве, которая ведет переговоры с США по плану урегулирования на Украине. Также он возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Его также называют ключевым ответственным за принятие ужесточенного закона о мобилизации на Украине, лишающего подлежащих мобилизации лиц права не только на выезд из страны, но и права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами