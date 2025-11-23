Автора закона о мобилизации на Украине могут обвинить в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило обвиненительное заключение в отношении бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинской рады Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, часть средств, которые были выведены за рубеж преступной группировкой, в которой состоял, в числе прочего, спонсор президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, были записаны на имя Умерова. Эти деньги были обнаружены в странах Персидского залива, в одну из которых (Израиль) сбежал Миндич.

Сейчас Умеров участвует в работе украинской делегации в Женеве, которая ведет переговоры с США по плану урегулирования на Украине. Также он возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Его также называют ключевым ответственным за принятие ужесточенного закона о мобилизации на Украине, лишающего подлежащих мобилизации лиц права не только на выезд из страны, но и права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.