Фрегат и истребитель ВС Британии выдвинулись для наблюдения за «Янтарем»

Глава МО Британии Карнс пообещал не оставлять российский «Янтарь» без наблюдения

Фрегат и истребитель ВС Великобритании сделают все, чтобы российское океанографическое судно «Янтарь» не осталось без наблюдения. Об этом заявил в британском парламенте замглавы минобороны страны Алистер Карнс, передает РИА Новости.

«Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания», — заявил Карнс.

О том, что к «Янтарю» направились британские вооруженные силы еще 19 ноября заявил министр обороны Великобритании Джон Хилл. Он объявил, что изменил правила ведения боевых действий ВМС, чтобы мы могли более внимательно следить за действиями «Янтаря».

По словам Хилла, «Янтарь» занимается картографированием подводных кабелей связи и представляет угрозу для критически важной подводной инфраструктуры НАТО.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал эти меры свидетельством интенсивности антироссийской истерии в стране. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее ранцузский корабль приступил к миссии по наблюдению за теневым флотом РФ в Балтийском море.