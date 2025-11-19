«Нарисовался»: в Госдуме предположили, с кем министр армии США может встретиться в России

Американские газеты утверждают, что министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров в Киеве с Владимиром Зеленским якобы поедет в Россию с целью возобновления мирного урегулирования от имени Дональда Трампа. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что контакты Дрисколла могут состоятся на уровне Минобороны РФ.

«Надо сказать, что Россия и не прерывала контактов с Соединенными Штатами, а встреча лидеров в Будапеште просто была отложена, до тех пор, пока не появится четкий и ясный предмет для обсуждения. О своем выходе из переговоров громогласно и не раз заявляла Украина, хотя, справедливости ради, на российско-американские саммиты ее никто никогда и не звал. Вдруг опомнился Зеленский, ставший героем коррупционного скандала и, видимо, прекрасно понимающий реальное катастрофическое положение ВСУ на фронте, и отправился с какими-то мирными инициативами почему-то в Турцию», — сказал депутат.

По мнению Журавлева, американский чиновник может представить российскому оборонному ведомству реакцию Киева на «ультиматум от США».

«Нарисовался американский генерал с негероической и даже слегка стыдной фамилией Дрисколл, который, пока Зеленского нет, поехал разведать обстановку в Киеве. Скорее всего, повез ультиматум от США, а с реакцией на него украинской стороны предсказуемо должен ознакомить Россию. Он военный, и, очевидно, будет тыкать украинцев в карту, заставляя принять положение дел на земле, а контакты его в Москве, соответственно, будут на уровне российского Министерства обороны. Россия ни от каких предложений сразу не отказывается, рассматривая их все, а уж Верховный главнокомандующий потом выберет наиболее выгодное для страны», — заявил он.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл отправится в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. А позже, как утверждает издание, чиновник поедет в Россию с целью возобновления переговоров от имени президента США Дональда Трампа.

Ранее Песков опроверг подготовку российской стороны к встрече с министром армии США.